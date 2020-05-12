كريم عفيفي ناعياً الفنان إبراهيم نصر: "وداعاً ملك الضحك والكوميديا"

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نعي الفنان شريف رمزي الفنان إبراهيم نصر، وذلك من خلال صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام، حيث أنه رحل اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز ال70عاماً.



وعلق"كريم " علي الصورة قائلاً :"البقاء لله وداعا ابراهيم نصر أنتم السابقون ونحن اللاحقون"







يشار إلي أن الدكتور اشرف زكي وكوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني قد قامو بنعي الفنان الراحل إبراهيم نصر وذلك عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي" حيث رحل عن عالمنا اليوم عن سن يناهز ال" 70"عاماً.



ورحل الفنان إبراهيم نصر في شهر رمضان ذلك الشهر الذي أمتعنا فيه ببرنامج "الكاميرا الخفية" حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.