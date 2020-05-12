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عاجل.. مطار القاهرة يستقبل رحلات جديدة من 3 دول عربية (اعرف التفاصيل)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات استثنائية سيرتهم 3 شركات مصرية وكويتية لعودة المصريين العالقين بالكويت والسعودية والإمارات، وعليهم 460 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد مصادر بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط الكويتية وصلت المطار قادمة من الكويت وعلى متنهم 190 مصريا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول.

كما وصلت رحلتان لشركة سياف وAMC ضمت الأولى 85 مصريا كانوا عالقين بالسعودية والثانية 180 مصريًا كانوا عالقين بالإمارات، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى المناطق المخصصة لعزلهم 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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