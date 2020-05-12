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رئيس "أزهر الفيوم": بيت الزكاة لمساعدة الأسر غير القادرة وزكاة عيد الفطر 15 جنيها للفرد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
ريهام على
أكد الشيخ سعيد محمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الازهرية، اليوم الثلاثاء، بأن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يشرف على بيت الزكاة والصدقات المصرى وهو أكبر صرح فى مصر يعمل على دعم التكافل الإجتماعي ومساعدة الأسر غير القادرة وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعا كبيرا فى أنشطة الزكاة والصدق.

وأشار إلى أن فضيلة الإمام الأكبر ضاعف الإعانة الشهرية لبيت الزكاة خلال تلك الفترة يأتي لمساعدة المستحقين على تلبية احتياجاتهم في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيس المنطقة الأزهرية، القادرين إلى مضاعفة أعمال البر لمساعدة إخوانهم المواطنين مذكرا بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم " واللَّه في عون العبد ما كان العبد في عَوْن أَخيهِ.

وأضاف الشيخ سعيد رئيس المنطقة الأزهرية بالفيوم: "ها قد ماضي ١٩ يوم من شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار شهر يتسابق فيه العباد للطاعات والقيام والإنفاق والإطعام ومن أهم ذلك وأوجبه إخراج زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكمال ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه هذا سببها الشرعي المبلغ المحدد لها ١٥ جنيه لغير القادرين اما المقتدرين حسب مايشاء له".

أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضًا لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم.

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