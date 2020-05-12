هيثم شاكر ينتحر ليلة خطوبة سهر الصايغ وميدو عادل



ونُقل هيثم، إلى المستشفى وتم انقاذه في اللحظات الأخيرة على أيدي ميدو عادل، الذي نقل إليه دم، كما تزوجت الممثلة ديانا هاشم من الممثل تامر فرج.



مسلسل "حب عمرى"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.



"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.







هيثم شاكر ينتحر ليلة خطوبة سهر الصايغ وميدو عادلحاول الفنان هيثم شاكر، الانتحار ليلة خطوبة حبيبته الفنانة سهر الصايغ والفنان ميدو عادل، جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة العشرين من مسلسل"حب عمري".