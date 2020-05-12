Advertisements

سر رفض الزمالك التعاقد مع الهداف

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
درس مسئولو نادي الزمالك فكرة التعاقد مع أحمد علي مهاجم نادي بيراميدز خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم، وحسم باتريس كارتيرون تلك الصفقة خلال الأيام الماضية.

واستبعد الزمالك ضم أحمد علي هذا الصيف، وذلك بسبب عامل السن وأيضاً في ظل رغبة الفريق لضم مهاجم اجنبي هذا الصيف.

واقترب عمر السعيد وكاسونجو كابونجو ثنائي هجوم القلعة البيضاء من الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض أي عرض مقدم لمصطفى محمد مهاجم الفريق وذلك لحاجة الفريق لخدمات اللاعب بالموسم المقبل.

وانضم احمد علي مهاجم بيراميدز إلى صفوف نادي انبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 5 ساعات

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 8 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يرد على عرض برشلونة بشأن دي ليخت

منذ ثلث ساعة

مرتضي منصور: 80 مليون مقابل بيع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. الأهلي يحسم ملف رحيل علي معلول

منذ ساعة

مفاجأة.. بسمة تكشف عن سهولة فك كرسي الاعتراف في "رامز مجنون رسمي"

منذ 36 دقيقة

مبلغ ضخم.. الأهلي يحدد قيمة شراء عقد رمضان صبحي

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

منذ ساعة و نصف

"تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة رامز جلال خلال تقديمه حلقة بسمة في "رامز مجنون رسمي"

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

03:14 م

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟