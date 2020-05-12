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"شبه سجاير كيلوباترا".. رامز جلال يسخر من بسمة في الحلقة من "رامزمجنون رسمي"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استضاف الفنان رامز الفنانة بسمة في الحلقة ال19 من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.


ودخلت الفنانة بسمة الأستوديو واستقبلتها الإعلامية أروى وتم إقناعها بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس"، والذي يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى.

وألقى رامز جلال بعض التعليقات الكوميدية على الفنانة بسمة منها " سامحينا على اللي هيحصل فيكي"،"وبعدها اتحبست من يومها ماشوفتش الأسفلت"،"داحنا قاعدين هنا علشان نجيب في سيرة الناس"،"أنتي بتنضغي اللبانة كده ليه يا بسمة"،"شبه كليوباترا بتاعة السجاير"،"كانت قايمة من النوم أحمد عيد"،"كل ده في الشفة ديه لو بتمحر حيطة كانت خلصتها".

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