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"ممكن أفك إيدي عايزة أهرش".. بسمة تعلق على أسئلة أروى لها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كانت الفنانة بسمة ضحية الحلقة ال19 من برنامج "رامزمجنون رسمي"، المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



ودخلت الفنانة بسمة الأستوديو وقدمتها الإعلامية أروى للجمهور وبدأت في سؤالها بعض الأسئلة وكانت أبرزها "لما ذا تم تسميتك بسمة؟"،"كيف دخلتي عالم الفن؟" فردت قائلة "الصدفة"،"هل أنتي محصورة في دور الست الجريئة؟".


وقالت الفنانة بسمة أثناء فقرة الأسئلة "هو أنا ممكن أفك إيدي أهرش".

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