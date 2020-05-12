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محمد ممدوح ينعى الفنان الراحل إبراهيم النصر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
نعى الفنان محمد ممدوح، الفنان إبراهيم النصر، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز ٦٩ عاما.

وشارك "ممدوح" صورة مع متابعيه عبر صفحته الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، قائلا:" ذكرياتنا معاك عمرها ما هتموت، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، وعلق عدد من المتابعين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



والجدير بالذكر أن الفنان الراحل شيعت جثمانه، مساء اليون، من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وانتقل إلى مدافن الأسرة بالعباسية.



ويذكر أنه صاحب البرنامج الشهير "الكاميرا الخفية" الذي أعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، وشارك في عدد من الأعمال حيث كان آخرها فيلم الكهف، ومسلسل فوق السحاب، وفيلم أكس لارج، ومن أعماله المميزة :"مستر كارتيه، امرأة واحدة لا تكفي".

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