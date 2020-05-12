بسمة تستنجد بالإعلامية أروى بعد رؤيتها لرامز جلال

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حلت الفنانة بسمة ضحية الحلقة ال19 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.









وجاء رامز جلال داخل الصندوق المغلف بثلاث صور وكانت أولها صورة تامر حبيب والصورة الثانية للفنانة نيللي كريم وكانت الصورة الثالثة للفنان رامز جلال والذي خرج من داخل الصندوق وتفاجأت بسمة وتغيرت ملامح وجهها من الرعب.



وقام رامز جلال بسؤالها عن رأيها في لون شعره فردت قائلة "حلو عايزة أعمل زيه"،فقام رامز جلال بضخ نفس اللون على شعرها، وجعل كرسي الاعتراف يدور حول الأستوديو لتصرخ الفنانة بسمة قائلة "مامي" وقامت بالنداء للإعلامية أروى.

