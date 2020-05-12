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"الفجر الفني" يكشف عن ضيف شرف جديد في "عمر ودياب"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
روان هيثم
علم "الفجر الفني" أن الفنان محمد أنور، سوف يكون ضيف الحلقة الثالثة وعشرون من مسلسل عمر ودياب للفناني علي ربيع ومصطفى خاطر.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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