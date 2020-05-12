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مفاجأة.. بسمة تكشف عن سهولة فك كرسي الاعتراف في "رامز مجنون رسمي"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:16 م
بسمة
بسمة
مي مرسي
استضاف الفنان رامز الفنانة بسمة في الحلقة ال19 من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



جعل رامز جلال كرسي الاعتراف يدور حول ألأستوديو فصرخت الفنانة بسمة قائلة "هضربك يا رامز والله هضربك"،وجعل كرسي الاعتراف يلف ليكون وجهها إلى أسفل الأستوديو وقام باتخاذ صورة سيلفي معها.

قالت له الفنانة بسمة "أنا دايخه"، وقام رامز جلال بإزاحة شعرها من على وجهها ففكت أيديها من كرسي الاعتراف لضربه، ولكنه قام بمعاقبتها من خلال رفع كرسي الاعتراف إلى سقف الأستوديو.


وقامت بسمة بفك أرجلها من كرسي الاعتراف وهي في حوض المياه فرد رامز قائلا "دخلي إيدك"، وفكت جميع أربطة كرسي الاعتراف.

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