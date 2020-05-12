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مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة HD | بطولة خالد النبوي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:16 م
لما كنا صغيرين
لما كنا صغيرين
مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة HD | بطولة خالد النبوي

مع بداية شهر رمضان الكريم تتهافت القنوات الفضائية على عرض المسلسلات الدارمية التي تحظى مبتابعة جماهيرية عريضة، ومن المنتظر أن يكون الموسم الرمضاني الحالي على مستوى عالي من القوة، حيث يتواجد أكثر من بطل على الساحة جميعهم يتنافسون من أجل حصد لقب المسلسل الأفضل في رمضان 2020، تدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.


مواعيد عرض مسلسل لما كنا صغيرين بطولة خالد النبوي

بالترامن مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان حظى موعد عرض مسلسل على نسب بحث عالية على الإنترنت حيث يرغب متابعي وعشاق النجم خالد النبوي في معرفه موعد إذاعه حلقات المسلسل، ونتعرف الآن على موعد مسلسل لما كنا صغيرين:

فى تمام الساعة 16.00 مساء على قناة الحياة.


أبطال وفريق تمثيل مسلسل لما كنا صغيرين

محمود حميدة.
خالد النبوي.
ريهام حجاج.
نسرين أمين.
كريم قاسم.
نبيل عيسى.

مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة HD | بطولة خالد النبوي

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