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عاجل.. إصابة رامز جلال خلال تقديمه حلقة بسمة في "رامز مجنون رسمي"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:21 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
كانت الفنانة بسمة ضحية الحلقة ال19 من برنامج "رامزمجنون رسمي"، المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.




وقام رامز جلال بجعل كرسي الاعتراف يلف ليكون وجه الفنانة بسمة إلى حوض المياه،قائلا لها "أنا مبتهدش" فقالت له "فكرته تروح تتعالج"، فأخرج رامز جلال الكابوريا ليدخلها في حوض المياه الذي يوجد به الفنانة بسمة فقامت بإصابته في يده.

وقال رامز جلال لطاقم العمل "أنتو جايبنلنا دايناصورات مش كابوريا"، وفكت بسمة نفسها من كرسي الاعتراف فلم يقوم رامز جلال بتكملة فقراته وهي فقرة الثعبان.

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