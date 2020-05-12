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ارتفاع معظم البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:30 م
البورصات الأوروبية
البورصات الأوروبية
ارتفعت معظم مؤشرات البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد قطاع  الاتصالات بنحو 2.7 بالمائة، في حين تراجع قطاع الترفيه بنسبة 1 بالمائة.

ويأتي أداء البورصات الأوروبية مع تصاعد مخاوف المستثمرين بعد أن أبلغت بعض البلدان عن عودة ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس المميت وذلك بعد أن أعادت فتح اقتصادها.

وكان خبراء الصحة العامة بما في ذلك خبراء منظمة الصحة العالمية قد حذروا السلطات من رفع تدابير الاحتواء في وقت مبكر للغاية، مما قد يتسبب في ظهور حالات إصابة بـ"كورونا" من جديد.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 340.5 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً 5994.7 نقطة.

في حين استقر المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 10819.5 نقطة، في حين تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 4472.5 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1.0864 دولار.

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