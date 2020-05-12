بعد رفع الحظر التدريجي.. نصائح ذهبية لمكافحة انتشار العدوى

تفشى فيروس كورونا أو ما يعرف باسم "كوفيد 19" في أنحاء العالم، حيث سجلت أعداد الوفيات به أكثر من ربع مليون حالة، ووصل عدد مصابين إلى 4 ملايين، ولكن هناك بعض الدول رفعت قيود الحظر بشكل تدريجي بعدما سجلت معدل إصابات طفيفة.





وترصد "الفجر" في السطور التالية، أبرز النصائح الذهبية؛ لتجنب عدوى فيروس الكورونا بعد رفع الحظر:





عدم التجمعات:





أوضح الأطباء أنه ينبغي الالتزام بإجراءات الوقائية حتى بعد رفع الحظر التدريجي، حيث أن زيارة الأماكن المزدحمة، تزيد من خطورة العدوى بالفيروس مرة اخري، كما ان المصابين دون أعراض زادوا من حالات فيروس كورونا دون أن يعلموا بذلك.





ارتداء الكمامة:





أكد الأطباء على ضرورة استخدام الكمامة خاصة في الأماكن العامة؛ وإتباع إجراءات التباعد والاحتفاظ بالمسافات بين الأشخاص، لمكافحة انتشار عدوي فيروس الكورونا.





إقامة الحفلات في المنازل:





حذر الأطباء بتجنب إقامة الحفلات والدعوات داخل المنازل، حتى إذا انتهي الحظر بشكل كامل، وذلك بسبب ظهور عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا دون أعراض، فمن الأفضل أن تستمر إجراءات التباعد عن الناس، وتجنب إقامة حفلات كبيرة أو تجمعات عائلية للفترة طويلة.





غسل اليدين:





يعتبر غسل اليدين من العادات الجيدة، التي يجب الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء جائحة الكورونا، حيث إن غسل اليدين بالصابون والاستمرار على هذا الفعل لا يقيك فقط من الفيروسات التاجية، بل يمنع عنك الفيروسات الأخرى والبكتيريا.





السفر:





ينوه العلماء بخطورة حركة تنقلات الناس من بلد لآخر، اذ أدت من البداية إلى تفشي المرض عالميا، لذلك يجب توخي الحذر خاصة بعد تخفيف قواعد الحظر، فمازال خطر فيروس الكورونا يهدد الدول الأخرى.





السعال والعطس:





يعتبر السعال والعطاس في الهواء أحد المسببات، التي أدت إلى الارتفاع الكبير في عدد حالات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يوصى بتغطية الفم أو الأنف بالمناديل، وذلك حرصا على سلامة الآخرين ومكافحة انتشار العدوي.





غسل الخضروات والفواكه:





ينصح الخبراء بغسل الفواكه والخضروات بالماء فقط. ويحذرون من المواد الكيميائية الموجودة في المناديل المبللة وتعد محاليل الكلور خطيرة بشكل خاص.











