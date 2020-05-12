Advertisements

بعد رفع الحظر التدريجي.. نصائح ذهبية لمكافحة انتشار العدوى

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
مارينا بشارة
تفشى فيروس كورونا أو ما يعرف باسم "كوفيد 19" في أنحاء العالم، حيث سجلت أعداد الوفيات به أكثر من ربع مليون حالة، ووصل عدد مصابين إلى 4 ملايين، ولكن هناك بعض الدول رفعت قيود الحظر بشكل تدريجي بعدما سجلت معدل إصابات طفيفة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية، أبرز النصائح الذهبية؛ لتجنب عدوى فيروس الكورونا بعد رفع الحظر:

عدم التجمعات:

أوضح الأطباء أنه ينبغي الالتزام بإجراءات الوقائية حتى بعد رفع الحظر التدريجي، حيث أن زيارة الأماكن المزدحمة، تزيد من خطورة العدوى بالفيروس مرة اخري، كما ان المصابين دون أعراض زادوا من حالات فيروس كورونا دون أن يعلموا بذلك.

ارتداء الكمامة:

أكد الأطباء على ضرورة استخدام الكمامة خاصة في الأماكن العامة؛ وإتباع إجراءات التباعد والاحتفاظ بالمسافات بين الأشخاص، لمكافحة انتشار عدوي فيروس الكورونا.

إقامة الحفلات في المنازل:

حذر الأطباء بتجنب إقامة الحفلات والدعوات داخل المنازل، حتى إذا انتهي الحظر بشكل كامل، وذلك بسبب ظهور عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا دون أعراض، فمن الأفضل أن تستمر إجراءات التباعد عن الناس، وتجنب إقامة حفلات كبيرة أو تجمعات عائلية للفترة طويلة.

غسل اليدين:

يعتبر غسل اليدين من العادات الجيدة، التي يجب الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء جائحة الكورونا، حيث إن غسل اليدين بالصابون والاستمرار على هذا الفعل لا يقيك فقط من الفيروسات التاجية، بل يمنع عنك الفيروسات الأخرى والبكتيريا. 

السفر:

ينوه العلماء بخطورة حركة تنقلات الناس من بلد لآخر، اذ أدت من البداية إلى تفشي المرض عالميا، لذلك يجب توخي الحذر خاصة بعد تخفيف قواعد الحظر، فمازال خطر فيروس الكورونا يهدد الدول الأخرى.

السعال والعطس:

يعتبر السعال والعطاس في الهواء أحد المسببات، التي أدت إلى الارتفاع الكبير في عدد حالات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يوصى بتغطية الفم أو الأنف بالمناديل، وذلك حرصا على سلامة الآخرين ومكافحة انتشار العدوي.

غسل الخضروات والفواكه:

ينصح الخبراء بغسل الفواكه والخضروات بالماء فقط. ويحذرون من المواد الكيميائية الموجودة في المناديل المبللة وتعد محاليل الكلور خطيرة بشكل خاص.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيروس كورونا رفع الحظر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ أقل من ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

جاريث بيل يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة

قرار نهائي.. الأهلي يحسم ملف رحيل علي معلول

منذ ساعة

عاجل.. إصابة رامز جلال خلال تقديمه حلقة بسمة في "رامز مجنون رسمي"

منذ نصف ساعة

"تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. بسمة تكشف عن سهولة فك كرسي الاعتراف في "رامز مجنون رسمي"

منذ 35 دقيقة

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور: 80 مليون مقابل بيع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 8 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 5 ساعات

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

منذ ساعة و نصف

مبلغ ضخم.. الأهلي يحدد قيمة شراء عقد رمضان صبحي

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد تحذيرات عالمية من "فيروس" غامض.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الكورونا"

"فيروس حيواني".. كل ما تريد معرفته عن كورونا

إجراءات عاجلة وغرف عمليات.. الإسكندرية تواجه فيروس كورونا

وكيل صحة الفيوم: حزمة من التدابير لمواجهة "فيروس كورونا" في حالة الأشتباه بالأصابة

بعد ظهور أول حالة إصابة بـ "فيروس كورونا" في مصر.. إليكم طرق الوقاية والفرق بين حامل الفيروس والمصاب به

أعراض مرض الكورونا.. هذه الأمور احذر تجاهلها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

03:14 م

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟