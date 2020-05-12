بسمة تضرب رامز جلال وتسقطه بحوض المياه في "رامز مجنون رسمي"

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انتهت الحلقة ال19 من برنامج "رامز مجنون رسمي"، باستضافة الفنانة بسمة، ويذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



وقام رامز جلال بجعل فريق العمل فك الفنانة بسمة من كرسي الاعتراف وقدمت عليه بالضرب بعد اعتقادها انتهاء المقلب ولكن تفاجأت بسقوطها في المياه، فقام بأخذ رامز جلال في حوض المياه وضربته.



وخرجت بسمة من حوض المياه فأسقطها رامز جلال مرة أخرى، ثم خرجو من حوض المياه وقامت بسمة بإنهاء الحلقة من خلال خاتمة قائلة "استنوني في رمضان مع رامز مجنون رسمي على ال ".

