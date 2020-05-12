إدارة الطاقة: انتاج النفط الأمريكي سيهبط في 2020

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 540 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.69 مليون برميل يوميا، مقارنة مع توقعاتها السابقة لانخفاض قدره 470 ألف برميل يوميا.





وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن ان الطلب على النفط في أمريكا سيهوي 2.17 مليون برميل يوميا إلى 18.29 مليون برميل يوميا في 2020، مقارنة مع توقعاتها السابقة لهبوط قدره 1.33 مليون برميل يوميا.