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إدارة الطاقة: انتاج النفط الأمريكي سيهبط في 2020

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 540 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.69 مليون برميل يوميا، مقارنة مع توقعاتها السابقة لانخفاض قدره 470 ألف برميل يوميا.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن ان الطلب على النفط في أمريكا سيهوي 2.17 مليون برميل يوميا إلى 18.29 مليون برميل يوميا في 2020، مقارنة مع توقعاتها السابقة لهبوط قدره 1.33 مليون برميل يوميا.

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