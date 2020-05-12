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الداخلية السعودية: استمرار الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان ومنع التجول الكامل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار جميع الإجراءات الاحترازية حتى نهاية شهر رمضان ومنع التجول الكامل من 30 رمضان وحتى 4 شوال.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، فقد تقرر الآتي:

أولًا: فيما يخص الفترة من بداية يوم الخميس 21 رمضان 1441 هجرية الموافق 14 مايو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم الجمعة 29 رمضان 1441 هجرية الموافق 22 مايو 2020 ميلادية:

1. استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وتلك المشار إليها في الأمر الملكي الصادر بتاريخ 2 رمضان 1441 هجرية الموافق 25 أبريل 2020 ميلادية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

2. استمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة (8) ساعات، تبدأ من الساعة (9) صباحًا وتنتهي عند الساعة (5) مساءً، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

3. استمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة.

4. استمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.

ثانيًا: فيما يخص الفترة من بداية يوم السبت 30 رمضان 1441 هجرية الموافق 23 مايو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 ميلادية:

1. منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة.

2. التأكيد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وذلك وفقًا للائحة الحد من التجمّعات، التي أصدرتها وزارة الداخلية في 14 رمضان 1441 هجرية الموافق 7 مايو 2020 ميلادية، وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.

وتهيب وزارة الداخلية بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

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