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يوفنتوس يرد على عرض برشلونة بشأن دي ليخت

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي قام بالرد على عرض برشلونة الإسباني الذي أعرب عن رغبته في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن النادي الكتالوني استفسر عن إمكانية شراء النجم الهولندي وكان رد يوفنتوس حازماً بأن دي ليخت غير مطروح للبيع.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس قامت بعرض مدافع آخر في الفريق وهو دانييلي روجاني ولكن يبدو أن برشلونة غير مهتم به.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن برشلونة يحاول التعاقد مع مدافع على مستوى عالٍ وأنه قام بوضع عدة بدائل مثل دي ليخت وخاليدو كوليبالي ودايوت أوباميكانو ودييجو كارلوس ولويز فيليبي.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن إدارة البلوجرانا حاولت التعاقد في الصيف الماضي مع دي ليخت عندما كان في صفوف آياكس أمستردام الهولندي قبل أن ينجح يوفنتوس في الحصول على خدماته.


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