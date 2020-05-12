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إسرائيل تسجل وفاتين جديدتين و23 إصابة إضافية بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاتين جديدتين و23 إصابة إضافية بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 16529.

ويذكر أن سجلت الصحة الإسرائيلية، الاثنين، 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لبيلغ عدد المصابين إلى 16492 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 254 إثر تسجيل 5 حالات جديدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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