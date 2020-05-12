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تعرف على موعد الحلقة التاسعة عشر من "الاختيار" ل أمير كرارة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:41 م
الاختيار
الاختيار
ولاء عبد الناصر
حقق مسلسل "الاختيار"، نجاحاً كبيراً منذ عرضه في بداية الموسم الرمضاني، ليصبح حديث السوشيال ميديا والشارع المصرى والعربى، دارت أحداث الحلقة الثامنة عشر حول قيام الإرهابى هشام عشماوي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، بتنصيب نفسه أميرًا للجماعة بشكل مؤقت بسبب مرورهم بأزمة كبيرة بعد رحيل أبوعبدالله.

كما عرض المنسي على سالم شيخ شباب سيناء التعاون معه لحماية أرض سيناء من التكفيريين، ولكن الأخير يرفض في البداية، ولكن بعد ذلك يعيد تفكير في الأمر ويقترب من الموافقة ومساعدته.

قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.


موعد الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الاختيار:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما

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