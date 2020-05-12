Advertisements

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:38 م
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إصابة النائبة شيرين فراج، بفيروس كورونا المستجد، وحجزها بمستشفى العزل بالقصر العيني الفرنساوي في الحجر الصحي لتلقي العلاج.


وقال وكيل البرلمان في تصريح إلى بوابة "الفجر": أن الإجراءات ستتخذ مع النائبة مثل أي مواطن عادي، كما أن النائبة أصيبت بالفيروس في منزلها، مشيرا إلى إن المجلس مستمر في عمليات التعقيم والتطهير للقاعة العامة لمجلس النواب ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا شيرين فراج سليمان وهدان بيان الصحة اصابة شيرين فراج بكورونا

أخبار تهمك

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 6 ساعات

"تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 5 ساعات

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

منذ ساعة و نصف

مرتضي منصور: 80 مليون مقابل بيع نجم الزمالك

منذ ساعتين

قرار نهائي.. الأهلي يحسم ملف رحيل علي معلول

منذ ساعة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. بسمة تكشف عن سهولة فك كرسي الاعتراف في "رامز مجنون رسمي"

منذ 37 دقيقة

مبلغ ضخم.. الأهلي يحدد قيمة شراء عقد رمضان صبحي

منذ ساعتين

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة رامز جلال خلال تقديمه حلقة بسمة في "رامز مجنون رسمي"

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ أقل من ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

يوفنتوس يرد على عرض برشلونة بشأن دي ليخت

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إصابات جديدة بـ"كورونا" في قصر العيني

"الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن نسبة إصابة الأطفال بكورونا (فيديو)

منظمة الصحة العالمية: الطريق ما زال طويلًا مع فيروس كورونا (فيديو)

أحمد موسى يزف بشرى سارة حول علاج فيروس "كورونا"

عضو "العليا للفيروسات" يكشف نسبة الوفيات بسبب كورونا

مليون إصابة و56 ألف وفاة.. أرقام مرعبة عن كورونا بأمريكا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

03:14 م

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟