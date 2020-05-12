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اليمن يعلن تأكيد إصابات بفيروس كورونا في 3 محافظات جديدة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، تأكيد إصابات بفيروس كورونا في 3 محافظات جديدة جنوبي البلاد والمجموع يبلغ 65 إصابة.

ويذكر أن أكدت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا في اليمن، يوم أمس الأحد، عدن مدينة موبوءة بعد اتساع دائرة انتشار كورونا في محافظة عدن، وفي العديد من المحافظات اليمنية، وارتفاع حصيلة الوفيات بشكل مخيف في ظل وعدم اتخاذ أي تدابير صحية لمجابهة انتشار الوباء، بحكم أنه أصبح يقدّم كسلطة أمر واقع وفقاً لإعلانه الإدارة الذاتية الشهر المنصرم على عدن بعد سيطرة ميليشياته عسكرياً عليها.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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