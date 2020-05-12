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مجزرة في الزمالك.. رحيل 5 لاعبين دفعة واحدة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
استقر نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية على أبرز الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبالطبع ينتظر جماهير كرة القدم المصرية انطلاق سوق الانتقالات الصيفية والتي تكون كالعادة في كل موسم تحمل العديد من المفاجآت سواء بضم لاعبين أو برحيل لاعبين آخرين.

لاعبين مهددين بالرحيل عن الزمالك
ويملك عدد الزمالك العديد من اللاعبين المهددين بالرحيل عن صفوف النادي الأبيض في الصيف القادم بسبب عدم استفادة النادي لهم أو حاجة النادي للتعاقد مع صفقات أخرى والاستفادة من بيع بعض اللاعبين ماديا لتدعيم مركز أخرى.

ويستعرض لكم موقع "الفجر" أبرز 5 لاعبين مهددين بالرحيل عن صفوف نادي الزمالك في الصيف القادم وهم كالآتي:

1- محمد عنتر
جناح نادي الزمالك والذي لم يحظى بفرصة مشاركة مع النادي هذا الموسم لذلك من المرجح أن يرحل في نهاية الموسم الجاري وأبرز الأندية المهتمة بضمه نادي وادي دجلة.

2- محمد حسن
لاعب وسط نادي الزمالك ولم يحظى هو الأخر بفرصة مشاركة مع النادي منذ انضمامه لصفوف الأبيض ولهذا فهو قريب جدا من الخروج من النادي في الصيف ولكنه لم يحسم وجهته القادمة.

3- محمد عواد
حارس مرمى نادي الزمالك والذي أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن النادي بسبب قلة مشاركته منذ انضمامه لصفوف الفارس الأبيض والأقرب له في حالة رحيله في الصيف هو اللعب في احد الدوريات العربية.

4- كابونجو كاسونجو
مهاجم نادي الزمالك وقد كان في إعارة لصفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي ولكنه عاد للقلعة البيضاء منذ فترة ويوجد اتجاه داخل النادي لبيعه أو خروجه على سبيل الإعارة في الصيف ليتمكن النادي من ضم مهاجم أجنبي قوي في سوق الانتقالات.

5- عمر السعيد
مهاجم نادي الزمالك والذي يقترب بشدة من الرحيل في الصيف عن النادي في نهاية الموسم بسبب عدم اعتماد النادي عليه والأقرب له أحد أندية الدوري المصري الممتاز.

ولكن من المتوقع أن يغير نادي الزمالك رأيه في أحد هذه الأسماء الخمسة ويقرر استمرارهم مع النادي أو قد ينضم إلى هذه الأسماء لاعبين آخرين ليرحلوا في الصيف.

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري
ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري

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