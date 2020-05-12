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بيتر أشرف يكشف للفجر الفني عن شخصيته في "عمر ودياب"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
روان هيثم
أعرب الفنان بيتر أشرف عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "عمر ودياب" قائلاً: "تجربة جميلة جداً وتم ترشيحي عن طريق المخرج معتز التوني بعد ما شاركت معه مرتين متتاليتين في مسلسل ربع رومي ومسلسل اللعبة وأخرهم عمر ودياب".

وتابع في تصريح خاص ل'الفجر الفني': "أجسد شخصية شاب يريد إلتقاط صورة مع الفنان محمد أنور، وتدور الأحداث في شكل كوميدي".

وأضاف: "كواليس المسلسل كانت ممتعة جداً سواء مع الفنان علي ربيع أو مصطفى خاطر لأني اشتغلت مع النجمان خلال السنوات الماضية، في مسلسل فكرة بمليون جنية للمخرج وائل إحسان وبطولة علي ربيع، ومع خاطر في ربع رومي إخراج معتز التوني".

واختتم حديثه قائلاً: "أشارك في مسلسل رجالة البيت بطولة النجمان أحمد فهمي وأكرم حسني مع بيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول، إخراج الاستاذ أحمد الجندي".

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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