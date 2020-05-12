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تعرف على موعد الحلقة التاسعة عشر من "ونحب تاني ليه" ل ياسمين عبد العزيز

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:49 م
ونحب تاني لية
ونحب تاني لية
ولاء عبد الناصر
دارت أحداث الحلقة السابقة من "ونحب تاني ليه"، حول صلح غالية مع مراد، وذلك بعدما سافر مراد إليها مرسى علم مكان عملها، واعترف له بحبه الشديد وأنه لا يستطيع الاستغناء عنها، وطلب منها أن يكون حبهم رسمى فور عودتهما إلى القاهرة، وانتهت أحداث الحلقة حول مواجهة بين مراد وطليق غالية السابق عبد الله.

قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 19

وتعرض الحلقة 19من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.

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