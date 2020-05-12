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عاجل| "من 9 سنوات".. وصية الفنان الراحل إبراهيم نصر (فيديو)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:43 م
الفنان الراحل إبراهيم نصر
الفنان الراحل إبراهيم نصر
رحل الفنان إبراهيم نصر، صباح اليوم، عن عالمنا عن عمر يناهز 69 عامًا، وتوجهت أسرة الراحل إلى الكنيسة الأزبكية من أجل الصلاة عليه، وتحفظت أسرة الراحل على خبر وفاته حتى الدفن منعًا للازدحام من قبل محبيه بسبب أجواء فيروس كورونا.

"إبراهيم نصر".. أنهى مشوارًا فنيًا كبيرًا، وترك علامة قوية من نوع خاص وسط محبيه، وترك ابتسامة حقيقية يتذكرها محبوه دائمًا، فضلًا عن مقالبه المميزة في برنامج "الكاميرا الخفية"، الذي ترك بصمة واضحة خاصة في قلوب الشباب مواليد التسعينيات والثمانينيات.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية كلمة الفنان إبراهيم نصر، التي أثرت في نفوس المشاهدين خاصة أثناء عرض فيلم "إكس لارج"، بطولة الفنان أحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، لينعي نفسه قبل وفاته بما يقرب من 9 سنوات.

ونص النعي الذي قاله أحمد حلمي في الفيلم كان بيد الفنان الراحل إبراهيم نصر، الذي كان يجسد دور "خال حلمي" في الفيلم وكان قريبًا منه جدًا ليترك له وصيته قبل وفاته.

"زمايل عمري في الشركة، ماليش غير حبكم تركة، في آخر عمري وحداني، ومالي من الدموع بركة، زمايل عمري في الرحلة، بكل لغات الكون باي باي، أنا هنا أهو في مكان أحلى، وشايفكم بتشتروا التروماي، العمر عدى ولا لمحته، ابقوا افتكروني لو سمحتوا، اه يا أندال، أديكوا دفنتوا وروحتوا".


مشاعر طيبة ومحبة ومودة، هكذا كان الدور الذي جسده الفنان الراحل إبراهيم نصر مع أحمد حلمي، والذي بدور أكد "نصر"، أنه كان حقيقي للغاية، لدرجة بكائه لأول مرة في أعماله الفنية.

"إكس لارج" عرض عام 2011 تدور حول "مجدي" الشاب البدين الذي يعاني بشدة من الوحدة، فلا يوجد معه سوى خاله "عزمي" الذي تولى تربيته، وصديقاته اللاتي يفضفضن له بمشاكلهن، لكن بدانته غير الطبيعية تجعلهن لا يفكرن فيه كزوج، حتى تأتي الفرصة عندما يتواصل مع "دينا" صديقته التي كان يعرفها منذ الصغر، ويحاول التقرب إليها، لكنه يكتشف أنها أخذته كحالة في بحثها الذي تجريه في الجامعة، وهو ما يغير مجرى الأحداث.

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