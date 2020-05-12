إيطاليا تعلن انخفاض وفيات كورونا وارتفاع الإصابات إلى 221216

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا بتسجيل 172 وفاة والإجمالي يبلغ 30911، وتسجيل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا والمجموع يبلغ 221216.





وأكدت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم الثلاثاء أن عدد ضحايا الفيروس التاجي في البلاد أصبح بذلك 30911 حالة، في ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.





في الوقت نفسه، شهد معدل الإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا خلال اليوم الأخير ارتفاعا بنحو ضعفين مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (1402 إصابة اليوم، مقابل 744 أمس)، ليرتفع إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد إلى 221216، في خامس أكبر حصيلة في العالم.





وانخفض عدد حالات كورونا النشطة في إيطاليا خلال آخر 24 ساعة من 82488 إلى 81266، بما فيها 952 مريضا في العناية المركزة، فيما ارتفع عدد المتعافين من 106587 حتى 109039.





وأكدت الوكالة أن 1.742 مليون من أصل 60 مليون إيطالي خضعوا حتى الآن لفصح كورونا.