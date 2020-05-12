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أرقام إسلام عيسي المرشح للانتقال للأهلي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
بات إسلام عيسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضمن اهتمامات النادي الأهلي لضمه خلال انتقالات صيف 2020.

ويبحث الأهلي في الوقت الحالي عن بديل لتعويض رحيل رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لاحتمالية عودته لناديه الإنجليزي بعد فشل مفاوضات ضمه بشكل نهائي.

الأهلي وضع إسلام عيسى صاحب الـ24عاما، ضمن الخيارات تحسبا لعدم التعاقد مع الجناح الأوروجواياني سيرينو لاعب صن داونز.

مفاوضات إسلام عيسى حتى الآن شفوية، وعرض الأهلي لضمه انتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز بالإضافة إلى مبلغ مالي.

يشار إلى أن إسلام عيسى جناح فريق بيراميدز، كان انتقل إلى الفريق السماوي قادما من المصري البورسعيدي في صيف 2019.

وخاض جناح بيراميدز حتى الآن مع الفريق السماوي في 25 مباراة، سجل هدفين، وصنع 6 أهداف آخرين، في جميع المسابقات التي يشارك بها فريقه.

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