Advertisements

أسعار الذهب ترتفع بنهاية التعاملات لأول مرة من 3 أيام

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
استطاعت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء،  مع تراجع قوي للدولار الأمريكي.

واستفاد المعدن الأصفر باعتباره ملاذ آمن في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الموجة الثانية من عدوى كورونا بعد أن أبلغت بعض الدول عن قفزة في عدد الحالات الجديدة.

وبالنسبة لمستجدات "كوفيد-19"، قد تم تدشين ما يقدر بنحو 15 تريليون دولار عالمياً من الحوافز للتخفيف من وطأة وباء الفيروس المميت والذي أصاب ما يزيد عن 4 ملايين شخص في كافة أنحاء العالم.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انكماش أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ عام 2008.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.5 بالمائة بما يعادل 8.80 دولار ليصل إلى مستوى 1706.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش،  صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 1703.16 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 99.929.

أخبار تهمك

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

يوفنتوس يرد على عرض برشلونة بشأن دي ليخت

منذ أقل من ساعتين

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في الزمالك.. رحيل 5 لاعبين دفعة واحدة

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "من 9 سنوات".. وصية الفنان الراحل إبراهيم نصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 8 ساعات

الطريق الصعب.. كيف تجاوزت مصر الـ 10 آلاف مصاب بكورونا؟

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. إصابة رامز جلال خلال تقديمه حلقة بسمة في "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:16 م

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

07:38 م

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

06:59 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟