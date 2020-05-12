أسعار الذهب ترتفع بنهاية التعاملات لأول مرة من 3 أيام

استطاعت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع قوي للدولار الأمريكي.





واستفاد المعدن الأصفر باعتباره ملاذ آمن في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الموجة الثانية من عدوى كورونا بعد أن أبلغت بعض الدول عن قفزة في عدد الحالات الجديدة.





وبالنسبة لمستجدات "كوفيد-19"، قد تم تدشين ما يقدر بنحو 15 تريليون دولار عالمياً من الحوافز للتخفيف من وطأة وباء الفيروس المميت والذي أصاب ما يزيد عن 4 ملايين شخص في كافة أنحاء العالم.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انكماش أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ عام 2008.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.5 بالمائة بما يعادل 8.80 دولار ليصل إلى مستوى 1706.80 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 1703.16 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 99.929.