"كنت هموت".. سلوى عثمان تكشف كواليس دورها في "البرنس"

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علقت الفنانة سلوى عثمان، على دورها في مسلسل "البرنس"، قائلة: "شعرت بإعياء بعد أداء مشهدي مع أبنائي مع استمراري في البكاء حتى كدت أن أموت"، مستكملة: "أحببت دور "سميحة" في البرنس بسبب ردود أفعال المشاهدين عليه".



وأضافت "عثمان"، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز": "البحث عن الأدوار الجيدة يستغرق وقتًا، والفنان ميقدرش يقعد في البيت"، لافتة إلى أنها تحاول أن تبحث عن أفضل الأدوار، وأنها تهتم بمساحة الدور، لكن العامل الأساسي هو مدى أهميته في العمل.



وتابعت: "أخاف من أدوار الشر والكوميديا، ولا أقبلها إلا إذا كان العمل مكتوبًا جيدًا"، معلقة: "مش مهم أموت المهم أعمل مشهد حلو، بحب الشغل الحلو أوي"، مشيدة بالدراما المصرية، قائلة إنها متنوعة هذا الموسم، وإن مسلسل "الاختيار" خلق حالة وطنية مختلفة.



يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.



بدأت قناة "dmc" منذ قليل بعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.



دارت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "البرنس" حول إلقاء"فتحي" أحمد زاهر ابنه شقيقه "رضوان" في أحد مواقف الميكروباصات بعدما أجبر والدها على كتابة ممتلكاته له.



إخبار "فتحي" لأسرته بأنه سيقوم ببيبع المنزل، بعدما تنازل "رضوان" عنه.



انفعال خالته"سميحة"سلوى عثمان ووالدته "نجية" أحلام الجريتلي عليه بعدما اخبرهم عبد المحسن

وأنه قام بإلقاء "مريم"فريدة حسام ابنة شقيقه "رضوان " في الشارع.



انفعال "نورا" على شقيقها وتهديدها بقتله فيقوم إخوته بأخذ السكين منها ويقوم بضربها، وإخبار" عبير" رحاب الجمل لهم بأن يعتبروها توفت مثل والدتها وشقيقها"سيف".

