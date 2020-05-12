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السيطرة على حريق عمارات العبور.. ومصدر يكشف السبب (صور)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:47 م
الحربق
الحربق
داليا عادل
نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمدينة العبور فى مدينة نصر دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحري دون وقوع أي خسائر بشرية.

مصدر أمني بالحماية المدنية أفاد بأن العقار محل الواقعة مكون من 11 طابق، والحريق شب بالطابق السابع، نافيا ما تم تداوله حول إخماد الحريق بواسطة 10 سيارات إطفاء.

ورجحت المعاينة إلى أن ماس كهربائي السبب في نشوب الحريق، ما تسبب في احتراق جميع محتويات الشقة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

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اندلع حريق هائل يوم الجمعة، داخل مصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

تلقي اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية، بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، مدعومين بـ 12 سيارة إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده ووقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بالجيزة بينت إلى أن الحريق شب داخل المصنع ثم امتدت النيران إلى أماكن تخزين المواد الغذائية.

واندلع حريق هائل يوم الجمعة، في مصنع كرتون بمنطقة الـ 300، بمدينة 6 أكتوبر، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى إخطارا، من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع كرتون بمنطقة الـ300، نطاق قسم شرطة ثان أكتوبر.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، مدعومين بـ 16 سيارة إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده ووقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
السيطرة على حريق عمارات العبور.. ومصدر يكشف السبب (صور)
السيطرة على حريق عمارات العبور.. ومصدر يكشف السبب (صور)
السيطرة على حريق عمارات العبور.. ومصدر يكشف السبب (صور)
السيطرة على حريق عمارات العبور.. ومصدر يكشف السبب (صور)
السيطرة على حريق عمارات العبور.. ومصدر يكشف السبب (صور)
السيطرة على حريق عمارات العبور.. ومصدر يكشف السبب (صور)

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