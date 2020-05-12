عميد معهد القلب السابق: هذه الفاكهة تحميك من كورونا (فيديو)

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من العادة المصرية الخاطئة التي تنص على تناول الأسبرين للوقاية من القلب، مؤكدا أنها قد تؤدي إلى قرحة في المعدة.





وتابع شعبان، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، أن تناول برتقالة في اليوم تقي من زيارة طبيب القلب، مؤكدا أن فيتامين سي يحمي الجهاز التنفسي وكذلك يقي من كورونا، مؤكدا أن عصير البرتقال على مائدة الإفطار في رمضان ضروري للوقاية من كورونا في هذه الأيام.





وأكد على أهمية أن يرتقى إلى الملأ الأعلى في رمضان مثل باقي الجوارح، ويصوم عن المشاعر السلبية وعن الشحناء والبغضاء لأنها تصيب القلب بالأمراض.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.





ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.





347 إصابة جديدة.. و11 وفاة