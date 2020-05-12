شيكو يقترح تزويج عارفة عبد الرسول من سامي مغاوري

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يتعرض الآن الحلقة 22 من مسلسل "اللعبه" وذلك عبر قناة mbcمصر الساعه الثامنه والنصف مساءً.



وتدور أحداث المسلسل حول محاوله كل من هشام ماجد وشبكو للفوز بالتحدي، حيث أن شرط التحدي هو تجميع عدد 555 شخص في مكان واحد.





وفشل شيكو وميرنا جميل بعد إستخدامهم كل الطرق لتجميع الناسرلةي يفوزو بالتحدي.



ولجأ شيكو وميرنا لفكره جديده وهي تزويج "شويكار"عارفه عبد الرسول من "جميل" سامي مغاوري وذلك لتجميع عدد555 في فرحهم وبالتالي الفوز بالتحدي.



_والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، على منصة شاهد، وزادت عدد المشاهدات في شهر رمضان الكريم.



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_يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.



_ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.