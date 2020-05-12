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17 % ارتفاع في شحنات الهواتف الذكية الصينية خلال أبريل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
كشفت بيانات حكومية عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع شحنات شركات تصنيع الهواتف  بنسبة 17.2 بالمائة لتسجل 40.8 مليون هاتف خلال أبريل، ارتفاعاً من 34.8 مليون وحدة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

ويعني هذا الارتفاع احتمالية تعافي محلي لصانعي الهواتف وعودة محتملة إلى الحياة الطبيعية في الصين لسوق الأجهزة الاستهلاكية الأوسع في أعقاب تفشي الفيروس.

وفي إجمالي الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت شحنات الهواتف 88.5 مليون وحدة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وبلغت إجمالي شحنات الهواتف المحلية خلال الشهر الماضي 41.7 مليون وحدة، بزيادة 14.2 بالمائة على أساس سنوي.

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