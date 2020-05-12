أحمد فهمي يكشف عن أكرم حسني بعد تحوله لكلب

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تعرض الآن الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.



حيث ربط أحمد فهمي "تيمون" أكرم حسني "بومبا" بسلسله في رقبته، بعد تحوله لكلب وأخذه إلى عيادة الحيوانات لكي يكشف عليه، وحجز له كشف وكانو في إنتظار السكرتيرة لكي تنادي على دورهم.



جلسوا لإنتظار دورهم وأعجب "بومبا" بكلبة بيضاء في العيادة، طلب من تيمون بأن يتقدم له لخطبتها له، ففعل تيمون ذلك وعلم من صاحبة الكلبة بأن الكلبة مخطوبة فحزن بومبا، خرج خارج العيادة بسبب حزنه الشديد.











يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.





ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.



