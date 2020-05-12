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في الحلقة الـ١٩ من مسلسل "البرنس".. علا تعترف بحبها لرضوان

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
قامت قناة "dmc" منذ قليل بعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.

دارت أحداث الحلقة الـ١٩ من مسلسل "البرنس" حول ذهاب "شيماء" دنيا عبد العزيز للعيش عند أم "علا" وابنتها ،إخبار "عبير" رحاب الجمل لـ"نورا" ريم سامي بأن شقيقها حرمها من الميراث بسبب إسائتها له.

إنفعال نورا على والدتها "سميحة" سلوى عثمان وخالتها"نجية" أحلام الجريتلي بسبب عدم سؤالهم لـ"فتحي" أحمد زاهر عن مكان ابنة" رضوان".

قام "فتحي" أحمد زاهر بإعطاء إخوته حقوقهم، ورفض إعطاء شقيقته" نورا" حقها.


عثور"محمود" محمد جمعة على ابنه "رضوان" فأخذها معه لمنزله، ويرفض تسليمها للحبس، ويقنع زوجته بأن يقوم بتربيتها مع أولادها وأنه سيحاول العثور على والدها.


ذهاب أسرة "فتحي" للعيش مع زوجته "فدوى" لحين ما يقوم "جميل حجازي" بهدم البيت وبناء برج بدلاً منه.

طلب عبدالمحسن "إدوارد" من فتحي أن يعطيه شقته لكي يسكن فيها لأنه سيقوم بتطليق زوجته "عظيمة"بدرية طلبة وأنه سيتزوج بعده من "سكر" مروة الأزلي.

زيارة "أم علا"صفاء الطوخي وابنتها و"نورا"ريم سامي لزيارة شقيقها "رضوان" يقوم بسؤالهم عن ابنته ليقوموا بالكذب عليه ولم يخبروه بأن شقيقها قام بإلقاء ابنته في الشارع.

اعتراف"علا" نور اللبنانية لـ"رضوان" بحبها له.

يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل

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