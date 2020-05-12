"المتحدة" تزف بشرى سارة للمسلمين في العشر الأواخر من رمضان

تنقل "المتحدة للخدمات الإعلامية" يوميًا في العشر الأواخر من رمضان صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم على قناتي "مصر قرآن كريم" و"الناس" من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، إن شعائر صلاة الفجر سيتم نقلها أيضا من الفتاح العليم في قنوات "دي ام سي واون والحياة وسي بي سي" وفقا لقرار مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ تامر مرسي.

وأكد أنه سيتم ذلك وفقا للإرشادات الصحية المتبعة وأن الصلاة ستقام بالمسجد بعدد محدود جدا من العاملين لا يتجاوز ٣٠ مصلٍ ووفقا لإجراءات التباعد الاجتماعي .