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الموانئ المصرية تصدر 33 ألف طن من الفواكه والخضروات في 24 ساعة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
كشف بيان حركة تشغيل الموانئ المصرية عن سفر 30 سفينة و32 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 75 سفينة خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت حركة الصادر  99 ألف طن بضائع عامة بينها 33 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا وروسيا.

وسجلت حركة الوارد  239 ألف طن حديد وخشب وقمح وذرة ومواد بترولية .


استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن بضائع عامة وغادرته سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 20 سفينة.

وذكر بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم الثلاثاء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4360 طن يوريا و1048 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19207 أطنان حديد بلت و8000 طن سكر و2242 طن خشب زان و13000 طن ذرة.

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 718 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال وفراولة وليمون) وخضروات (بطاطس ونعناع وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وسمسم) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة وبريطانيا وتركيا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة والترانزيت 1272 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 143170 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 104488 طنا وغادرت 3403 شاحنات منها 926 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51145 طنا من البضائع العامة.

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