مصرع عامل فى أثناء تشغيل ماكينة رفع مياه بالدقهلية

لقى عامل مصرعه، فى أثناء قيامه بتشغيل ماكينة رفع المياه، بعزبة العامرية، مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوفاة عامل فى أثناء ممارسة عمله وقيامه بتشغيل ماكينة رفع المياه.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوفاة عامل فى أثناء ممارسة عمله وقيامه بتشغيل ماكينة رفع المياه.

وعلى الفور انتقلت مباحث مركز بنى عبيد إلى مكان الحادث، وقوات الانقاذ النهرى، وتبين وفاة "ياسر. ص. ح. ا"45 سنة، ومقيم بعزبة العامرية، فى أثناء قيامه بتشغيل ماكينة رفع المياه، وتم سحبه من ملابسه من الترعة.

وعلى الفور انتقلت مباحث مركز بنى عبيد إلى مكان الحادث، وقوات الانقاذ النهرى، وتبين وفاة "ياسر. ص. ح. ا"45 سنة، ومقيم بعزبة العامرية، فى أثناء قيامه بتشغيل ماكينة رفع المياه، وتم سحبه من ملابسه من الترعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى بنى عبيد، واخطرت النيابة العامه وفى انتظار التصريح بالدفن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى بنى عبيد، واخطرت النيابة العامه وفى انتظار التصريح بالدفن.

وعلي صعيد اخر عثر أهالى مدينة شربين على جثة شاب، ملقاة على شاطىء بحر شربين أمام صيدناوى، بمحافظة الدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من أهالى مدينة شربين بالعثور على جثة شاب على شاطىء بحر شربين.





وعلى الفور انتقلت قوات مباحث شربين، بقيادة الرائد محمد الأرضى، إلى مكان البلاغ، وتبين، وفاة شاب مجهول الاسم والعنوان، عمره حوالى 25سنة،جثمانه ملقى على شاطىء البحر بشربين أمام صيدناوى.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفي شربين العام، تحت تصرف النيابة العامة.

لقى طفل مصرعه، عقب سقوطه من سلم منزله،بمنطقة الجرابعة،بمدينة بنى عبيد محافظة الدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من محمود السيد الدندراوى، بسقوط نجله من علي السلم ووفاته عقب انتقاله للطوارئ.





وعلى الفور انتقلت مباحث مركز بنى عبيد، إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط الطفل يامن محمود السيد الدندراوى 4 سنوات، من الدور الرابع بمنزله، أثناء قيامه باللعب علي السلم وسقوطه من عليه،واصيب بارتجاج بالجمجة ونزيف داخالي ونزيف بالاذن اليسري وتوفي على الفور عقب انتقاله للطوارئ.



