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تحديد موعد عودة الدوري التشيكي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
وكالات
حدد الاتحاد التشيكي لكرة القدم، موعد عودة مافسات الدوري والذي توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكتب الاتحاد التشيكي في تغريدة على تويتر "صادقت الرابطة على استئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية"، مضيفاً "الموسم سيستأنف في 23 أيار/مايو بالمباراة المؤجلة من الدرجة الأولى بين تيبليتشي وسلوفان ليبيريتش.

وتبقى ست مباريات من الدوري المنتظم قبل خوض الأدوار الإقصائية (خمس مراحل للفرق الستة الأولى) لتحديد البطل والمراكز الأوروبية والهبوط (الفرق الستة الأخيرة).

ويتصدر سلافيا براغ حامل اللقب الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام فيكتوريا بلزن.

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