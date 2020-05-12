"تسلم إيدك يا بنت الشرابية".. رد فعل الجمهور بعد إصابة رأس أحمد زاهر

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ظهرت الفنانة نور اللبنانية في الحلقة ١٩، لتشفي نار عدد كبير من متابعي مسلسل البرنس، وذلك بعدما ترك الفنان أحمد زاهر في دور فتحي البرنس، لأبنة الفنان محمد رمضان في دور رضوان البرنس، في الشارع، مستغلا فترة تواجد "رضوان" وحبسه في السجن، بعدما حصل فتحي على عدد من الأملاك.





عملت نور أن فتحي ترك الفتاة الصغيرة في الشارع ليتخلص منها، فذهبت له مسرعه وواجهته في منتصف الشارع بما فعله من قتله لزوجة رضوان وأبنه وتركه للفتاة الصغيرة في الشارع، حيث حاول السيطرة عليها لكي لا يفتضح أمره قائلا:" الست دي هي وأمها بيدخلوا رجالة الحارة في البيت عندهم"، لتأتي بعد ذلك نور وتضربه قلم وتضربه على رأسة بحجر ليصاب بها.





وجاءت العديد من التعليقات الوقتية على حساب الشخصي للفنانة نور عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" معبرين عن فرحتهم قائلين:" علا 100 راجل والله وعملوها الرجاله تسلم ايديد،‏ تسلم اييدك روحي الله يبرد قلبك نفس مابردتي قلبي، ست عن ١٠ رجالة، تسلم ايدك يانور، تسلم ايدك يا غالية أخيرا حد هون علينا، فخر الشرابية، تويته في حب القلم من علا لفتحي البرنس، عملت اللي نقسي اعملوا، تسلمي يا بنت الشرابية على القلم ده كان حرق قلوب كتير عايزين ينتقموا منه، الله عليكي يا علا، اقسم بالله رديتي روحي، شكرا من كل أعماقي، جميلك دا على رأسنا"



والجدير بالذكر أن مسلسل البرنس يدور في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع، ويشارك في هذا العمل عدد من ألمع نجوم الفن منهم محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوار، دنيا عبدالعزيز ونور اللبنانية.

