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احمد زاهر يتصدر تريند "تويتر".. والجمهور: أحسن تستاهل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:11 م
البرنس
البرنس
يارا أحمد


تصدر النجم احمد زاهر، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد صفعة "علا" نور له وأشاد الجمهور بهذا الأمر وأكدوا أنه يستحق ذلك علي كل ما فعله مع رضوان وينتظروا عقاب رضوان "محمد رمضان" له بعد خروجه من السجن.

وشهدت الحلقة التاسعة عشر انفعال "علا"على فتحي بسبب رميه لإبنة" رضوان" في الشارع وقامت بصفعه على وجهه بالقلم وقامت بخبطه على رأسه ب طوبة تسببت في فتح رأسه .

طلاق "فتحي" لشيماء دنيا عبد العزيز وإخبارها بعدم المكوث في منزله، وعدم دخولها للصيدلية مرة أخرى.

معاتبة" فدوى"روجينا لفتحي بعدما قام بالقاء ابنة شقيقه في الشارع لأنها كانت تريد أن تقوم بتربيتها.

قيام"فتحي" ببيبع المنزل ل"جميل حجازي" مقابل أربع شقق.

يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل

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