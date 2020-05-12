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المقاولون العرب يطلب نجم الأهلي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
دخل أحد مهاجمي النادي الأهلي حسابات المقاولون العرب لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، عقب نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوف الفريق.

ويسعي الذئاب والذى يقوده المدير الفنى عماد النحاس لضم مهاجم الأهلي المُعار لفريق الجونة أحمد ياسر ريان خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق هجوميًا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني ببطولة الدوري المصري هذا الموسم خلف النادي الأهلي ويأمل فى العودة للمشاركة فى البطولات الإفريقية.

وشارك أحمد ياسر ريان مع الجونة في 16 لقاء وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف، كما خاض مباراة بكأس مصر.

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