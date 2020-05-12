ما هي علامات ليلة القدر وكيف يستدل عليها؟.. 4 أمارات تميز الليلة المباركة عن ما ثواها





ما هي علامات ليلة القدر؟ سؤال يدور في خاطر جميع المسلمين في كل بقاع الأرض الذي يتحرون ليلة القدر 2020، تلك الليلة المميزة التى فضلها الله على سائر ليالي شهر مضان، والتي أخفى الله موعدها من أجل أن يجتهد المسلمون في الليالي العشر الأخير من الشهر الفضيل، ومع تتميز ليلة القدر بعلامات تختلف على غيرها لتميز يشعر بها من قام ليها، مع كثرة البحث عن علامات ليلة القدر 2020، وموعدها نقدمها لكم ي السطور التالية:









ما هي علامات ليلة القدر؟





يتساءل الكثيرون عن علامات ليلة القدر، فرغم أن ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر من رمضان ولا تعلم أي ليلة على الأرجع لاختلاف توقيتها وعدم ثباتها، فقد ذكر كثير من العلماء أن هناك العديد من العلامات التي تميز تلك الليلة رغبة في استباق الخير فيها والتزود للآخرة، وهناك علامات في أثنائها، وعلامة بعد انقضائها نذكرها فيما يلي:





تكون السماء فيها صافية ساكنة، ويكون الجوّ فيها معتدلاً؛ غير بارد ولا حارّ وتعد أهم علامة مع بدء ليلة القدر

ليلة لا يُرمى فيها بنجم كما روي عن النبي “إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً ، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح”.





تمتاز بالسكينة والطمأنينة، وراحة القلب، ونشاطه لأداء الطاعة، وتلذُّذه بالعبادة أكثر من الليالي الأخرى؛ وذلك بسبب تنزُّل الملائكة بالسكينة على العباد.





نزول الملائكة أفواجًا في ليلة القدر، وتكون أكثر من الحصى على الأرض.









أدعية ليلة القدر





يسن عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه من تحرى ليلة القدرإحياء يوم ليلة القدر كما يُسَنّ له إحياء ليلها بالطاعات، وكذالك ترديد الأدعية والأذكار والتسابيح وأفضل ما يدعو به المسلم إن شعر بها هو قول: “اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ كريمٌ تُحِبُّ العفْوَ، فاعْفُ عنِّي”؛ لِما رُوي عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنّها سألت النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- فقالت: (يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ إنْ علِمْتُ أيَّ ليلةٍ ليلةَ القدرِ ما أقولُ فيها؟ قال: قولي: اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ كريمٌ تُحِبُّ العفْوَ، فاعْفُ عنِّي).





معرفة علامات ليلة القدر أمر هام لكل مسلم حتى يؤدي حق تلك الله ويشكر الله عزوجل أن اكرمه وأحيا ليلة، لأنها بها بشارة خير للمُسلم بمضاعفة الأجر والثواب له؛ فالعبادة فيها قد تساوي عبادة عُمر الإنسان كاملاً.









كيف استدل على ليلة القدر





ليلة هادئة ينير فيها كل ظلام





روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

“إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً، ساكنة ساجية،

لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح”.









تكون في آخر شهر رمضان





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله

صلى الله عليه وسلم فقال: “أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة”









تطلع شمسها في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها ولا حرارة

وهى من العلامات التي تأتي بعد انقضاء ليلة القدر، أي بعد انتهائها،

وما أن يدركها المؤمن يطمئن قلبه بإدراكه ليلة خير من ألف شهر،

“سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)”





تكون في ليلة وتر من العشر الأواخر

عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (وَقَدْ رَأَيْتُ هذِه اللَّيْلَةَ فَأُنْسِيتُهَا،