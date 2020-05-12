فايلر يحسم ملف رحيل كهربا عن الأهلي

فاجئ محمود كهربا، لاعب وسط نادى الأهلى، الجميع وطلب عقد جلسة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، للرد على العروض الخليجية التى تلقاها مؤخراً، وتحديداً من الدورى السعودى.

وعلى الرغم من رفض لجنة التخطيط بالأهلى رحيل كهربا لحاجة الفريق لجهوده من الناحية الفنية، سواء فى مركز الجناح أو المهاجم الصريح أو المهاجم المتأخر، وأيضا ترى لجنة التخطيط أن كهربا سيكون له دور قوى حال رحيل رمضان صبحى، المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون بعد انتهاء فترة إعارته.

ويرغب كهربا فى أخذ رأى فايلر خصوصا أنه لا يعتبره واحدا من لاعبى القوام الأساسى، وأن هناك عدداً من اللاعبين لهم أولوية فى المشاركة عن الجناح الدولى.