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هشام ماجد يقرر زواج أحمد فتحي لدعاء مصطفي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:08 م
اللعبة
اللعبة
سيدة صادق


يتعرض الآن الحلقة 22 من مسلسل "اللعبه" وذلك عبر قناة mbcمصر الساعه الثامنه والنصف مساءً.

وتدور أحداث المسلسل حول محاوله كل من هشام ماجد وشيكو للفوز بالتحدي، حيث أن شرط التحدي هو تجميع عدد 555 شخص في مكان واحد.


وإتصلت عارفه عبد الرسول بإبنتاها مي كساب لتعزمها علي فرحها فترد مي كساب قائلة أنتم عاملين الفرح علشان اللعبة مش هحضر " وترد عليها عارفه عبد الرسول قائلة :" يبقي لا إنتي بنتي ولا أعرفك، إزاي مش هتحضري فرح أمك.

_ ويلجأ هشام ماجد لفكرة بعد أن علم بخطه شيكو وهي تزويج عارفه عبد الرسول من سامي مغاوري، حيث قرر هو الآخر أن يزوج أحمد فتحي من" تهاني "دعاء مصطفي، وذلك بهدف تجميع الناس والفوز بالتحدي.

_والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، على منصة شاهد، وزادت عدد المشاهدات في شهر رمضان الكريم.

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_يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.

_ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

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