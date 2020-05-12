دعاء ليلة القدر السديس .. أفضل الأدعية المستجابة في ليلة القدر 2020

دعاء ليلة القدر للشيخ السديس 2020، مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم تهل علينا نسائم ليلة القدر والتي عظمها الله سبحانه وتعالى واختارها لينزل فيها القرآن الكريم، ويسعى المسلم أن يتضرع في ليلة القدر بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ففي ليلة القدر يُنزل الله سبحانه وتعالى ملائكته لتوزع الرحمة والمغفرة على المسلمين في شتى بقاع الأرض.









دعاء ليلة القدر 2020





وتأتي ليلة القدر في أي ليلة من العشرة أيام الأخيرة في شهر رمضان الكريم، وخاصة في الأيام الفردية مثل ليلة 21 رمضان، أو 23 رمضان،أو ليلة 25 رمضان أو ليلة 27 رمضان أو 29 رمضان ، وفي هذه الليالي يجتهد المسلم بالدعاء والصلاة والذكر لعله ينال رضا الله ورحمته التي وعد بها المسلمين في ليلة القدر والتي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ليلة خير من ألف شهر، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض معكم دعاء ليلة القدر لمجموعة من الشيوخ وأئمة الحرم المكي والنبوي.









فضل الدعاء في ليلة القدر





ويحرص المسلم في ليلة القدر على الدعاء لعل الله ينزل رحمته على بلاد المسلمين وأن يزول الهم ويفك الكرب ويرفع عنا الوباء الذي حل بالعالم بأكمله، حيث انتشر فيروس كورونا في شتى بقاع الأرض وتسبب الفيروس في غلق المساجد ومنع صلاة التراويح والجمعة بالمساجد، وتعطيل الدراسة، وينتظر المسلمين في شتى بقاع الأرض أن تأتي ليلة القدر ليرفع الله بها الوباء عن الأمة الإسلامية وأن يهل علينا عيد الفطر المبارك بالخير واليمن والبركات.





اللهم بحق هذه الليالي العظيمة المباركة اجعلنا ممن وفقوا لقيام ليلة القدر وارزقنا خيرها وفضلها وكرمها.





اللهم نسألك البركة والتوفيق فيما تبقى من شهر رمضان وان تبلغنا ليلة القدر ..اللهم آمين.





اللهمً اجعلنا من الذين تغيرت أقدارهم للأحسن ولا تحرمنا ما نطمح إليه ولا تصعب علينا أمراً وارزقنا حظ الدنياونعيم الآخره.





اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، ناصيتنا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك، وإلى جنات النعيم.





اللهم ألبسنا به الحُلل، وأسكنا به الظلل، وأسبغ عليه به من النعم، وادفع عنا به من النقم.





اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، على الوجه الذي يرضيك عنا.



