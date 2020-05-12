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عمر السومة يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
كشفت عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي ومنتخب سوريا، عن أصعب اللحظات التي مر بها خلال مسيرته الكروية في الملاعب.


وقال السومة أن خروج منتخب بلاده من دور المجموعات في كأس آسيا 2019 لكرة القدم التي أقيمت في الإمارات، كان بمثابة اللحظة الأصعب في مسيرته.



وخرج المنتخب السوري من الدور الأول بعدما حقق المركز الرابع الأخير في المجموعة الثانية، إذ حصل على نقطة واحدة من ثلاث مباريات، بتعادل سلبي مع فلسطين في المباراة الافتتاحية قبل أن يخسر أمام الأردن 0-2 وأمام أستراليا 2-3.



وقال السومة (31 عاماً) في مقابلة مع قناة سما التليفزيونية السورية، نشرها موقع الاتحاد الآسيوي للعبة اليوم الثلاثاء: "خروج المنتخب من كأس آسيا عام 2019 كان من أكثر اللحظات صعوبة في مسيرتي نظراً لسيناريو تلك المشاركة والآمال التي كانت معقودة علي وعلى زملائي اللاعبين".



وأضاف: "لا يمكن نسيان ذلك الحدث وما تعرض له المنتخب واللاعبون من انتقادات كبيرة تضاف إلى النتائج السلبية التي حققها الفريق، وبرأيي أننا كلاعبين نتحمل مسؤولية النتائج".



وعن تأثير غياب النجم المعتزل فراس الخطيب عن المنتخب في البطولة القارية، قال السومة: "في كأس آسيا، افتقدت فراس الخطيب في الملعب وكنت بحاجة للاعب بمواصفاته يساعدني في خط الهجوم، وهو من اللاعبين الذين استفدت منهم كثيراً في مسيرتي".



ويعتبر السومة من أفضل المهاجمين السوريين وحقق العديد من الإنجازات أهمها لقب الدوري السعودي مع الأهلي عام 2016 وذلك بعد غياب النادي عن منصات التتويج في تلك المسابقة لـ32 عاماً، ونال لقب أفضل لاعب حينها، كما توج بلقب هداف الدوري السعودي لثلاثة مواسم متتالية في 2015 و2016 و2017.

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