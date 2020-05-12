738 عجز الموازنة الأمريكية خلال أبريل

كشفت بيانات وزارة الخزانة الصادرة اليوم الثلاثاء، عن أن الموازنة الأمريكية سجلت عجزاً قدره 737.85 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع فائض قدره 160.30 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2019.





وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تسجيل عجز الموازنة الأمريكية 729 مليار دولار خلال الشهر الماضي.





كما أظهرت البيانات أن الإيرادات الحكومية سجلت 241.8 مليار دولار خلال أبريل الماضي، مقابل 535.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المنصرم، حيث مددت الحكومة المواعيد النهائية لسداد الضرائب حتى يوليو.





بينما ارتفعت المصروفات إلى 979.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 375.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي المنقضي.





ويأتي الارتفاع القوي للمصروفات وتراجع الإيرادات مع إجراءات الحكومة الأمريكية لمكافحة تداعيات فيروس كورونا وتقليل آثار على الأفراد والشركات.





فيما بلغ عجز الموازنة في أول 7 أشهر من العام المالي الذي بدأ في أكتوبر الماضي 1.48 تريليون دولار، مقارنة بعجز قدره 530.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي المنصرم.





وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 99.943.